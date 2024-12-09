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АНАЛІТИКА

Мексика зробить усе можливе, аби зберегти торгову угоду із Канадою та США

 

Заступник міністра економіки Мексики Луїс Розендо Гутьєррес заявив, що країна робить усе можливе, щоб захистити регіональну торговельну угоду з США і Канадою на тлі майбутнього президентства Трампа.

Про це заявив заступник міністра економіки Мексики, передає Reuters.

Мексика, Канада та США вступили в торгову боротьбу після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести тарифи для країн на півночі і півдні, якщо вони не припинять боротьбу з наркотиками і мігрантами, які прибувають в США.

Мексика працює над обома питаннями, щоб «сісти за стіл» переговорів без перешкод, заявив Луїс Розендо Гутьєррес в інтерв'ю виданню Inside U.S. Trade.

Після погроз Трампа щодо тарифів Мексика розпочала наступ на контрабандні товари з Азії, що надходять до країни, і чиновники вилучили рекордну кількість фентанілу. Вони також затримали тисячі мігрантів, пообіцявши не допустити їхнього проникнення на північ.

Трамп, а також деякі лідери американської промисловості звинуватили Мексику в тому, що вона є «чорним ходом» для китайських товарів та інвестицій, що Мексика заперечує.

Гутьєррес додав, що мексиканські чиновники підтримують зв'язок із союзниками Трампа, хоча вони не зустрічалися з новими посадовцями адміністрації. Винятком є Джеймісон Грір, торговий представник Трампа, з яким Гутьєррес зустрічався ще до його призначення.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Мексика, США
 

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