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АНАЛІТИКА

Пентагон: США збережуть присутність на сході Сирії

 

Сполучені Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної "Ісламської держави".

Про це заявив у неділю заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Шапіро виступав через кілька годин після того, як сирійські повстанці оголосили про повалення режиму Башара Асада у неділю вранці 8 грудня.

Шапіро закликав усі сторони захищати цивільне населення, особливо меншини, і поважати міжнародні норми.

Режим Асада розглядав американські війська, розквартировані в Сирії для боротьби з ІДІЛ, як окупантів. Наразі в країні перебуває близько 900 американських військових, переважно на північному сході.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

За повідомленнями, Асад покинув Дамаск на літаку в невідомому напрямку. Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Газі аль-Джалалі заявив, що не знає, де зараз перебуває Асад.
Ключові теги: США, Сирія
 

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