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АНАЛІТИКА

Пентагон: З 2022 року Росія витратила на війну проти України $200 млрд

 

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд.

Про це він сказав на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії, передає "Європейська правда".

Коментуючи допомогу для України у війні з Росією, Остін зауважив, яку ціну заплатила РФ за "безглуздість" очільника Кремля Владіміра Путіна.

За його словами, з лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 тисяч жертв та втратила понад $200 мрд.

"А тим часом Росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона втратила понад $200 млрд", - зазначив він.

Очільник Пентагону акцентував - впродовж останніх місяців Росія зазнавала близько 1000 жертв на день.

"А російські втрати лише за перший рік обраної Путіним війни, схоже, більші, ніж втрати Москви в усіх її конфліктах, починаючи з Другої світової війни, разом узятих", - наголосив він.

Остін відзначив досягнення НАТО впродовж цього періоду та акцентував, що Північноатлантичний альянс продовжує "чітко усвідомлювати, що війна Путіна була не результатом розширення НАТО, а причиною розширення НАТО".
Ключові теги: Росія
 

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