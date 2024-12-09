Європа повинна вдесятеро збільшити видатки на оборону - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс хоче збільшення видатків ЄС на оборону до 100 млрд євро, повідомило видання Politico-Europe.

Зараз у семирічному бюджеті Євросоюзу з одного трильйона євро на оборону призначили лише 10 млрд.

"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", - сказав Кубілюс.





"Надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги у війні, є ключовим", - заявив він у своєму першому інтерв'ю після початку роботи цього тижня.

Андрюс Кубілюс - литовський політик, який двічі очолював уряд цієї країни. Він - перший в історії ЄС комісар з питань оборони та космосу. Цю посаду створили для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості ЄС, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та Сполученими Штатами.