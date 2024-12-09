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АНАЛІТИКА

Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО

 

Обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

Це інтерв'ю стало першим після його перемоги на президентських виборах.

У розмові обраний президент США відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться "справедливо".

"Якщо вони платять за своїми рахунками, і якщо я вважаю, що вони поводяться справедливо - вони ставляться до нас справедливо, то відповідь - безумовно, я б залишився в НАТО", - сказав Трамп, повторивши заяву, яку він робив протягом останніх кількох років та під час передвиборчої кампанії.

За словами Трампа, якщо країни-члени не будуть цього робити, то він "безумовно" розгляне можливість виходу США з Альянсу.

У інтерв'ю Трамп також допустив, що може зменшити американську допомогу Києву після того, як він повернеться до Білого дому 20 січня.

Нагадаємо, через минулі погрози Трампа Конгрес США схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.
Ключові теги: США
 

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