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Президенту Південної Кореї оголосили підозру в держзраді
07:30 09.12.2024 |
Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", - сказав Пак Се Хюн, який очолює спеціальний штаб із розслідування короткочасного оголошення Юном воєнного стану минулого тижня.
Він додав, що прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.
Введення воєнного стану в Південній Кореї
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Через введення цього режиму в країні заборонили політичну діяльність, що спровокувало політичну кризу в державі.
Водночас воєнний стан в Південній Кореї протримався недовго. Він закінчився за шість годин. На тлі загального засудження президент скасував рішення про введення воєнного стану та навіть вибачився за таке рішення, але поліція розпочала розслідування проти президента Юн Сок Йоля.
Справа навіть дійшла до питання про імпічмент президента, але парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Через це в Південній Кореї почався масштабний протест із вимогою відставки президента.
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