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АНАЛІТИКА

Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту

 

Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Лідера країни хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap та CNN.

У суботу, 7 грудня, Національна асамблея Південної Кореї намагалася проголосувати за імпічмент президенту країни. Партія президента покинула зал голосування. Лише двоє депутатів залишилися всередині, ще один законодавець, який повернувся, проголосував проти пропозиції.

Опозиція обурилася через бойкотування голосування законодавцями керівної партії.

Як і очікувалося, парламент зрештою провалив голосування. Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати щодо імпічменту президенту - середа, 11 грудня.

Перед голосуванням щодо імпічменту президенту біля Національної асамблеї в Сеулі зібрався натовп людей. Вони вимагали імпічменту Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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