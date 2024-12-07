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ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
23:53 06.12.2024 |
Європейська комісія зобовʼязала платформу TikTok зберегти внутрішню інформацію про свою роботу під час виборів на території ЄС на тлі побоювань про можливість неправомірного впливу.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 5 грудня, пише "Європейська правда".
Припис виконавчого органу ЄС передбачає, що TikTok має зберігати дані, пов'язані з "фактичними або передбачуваними системними ризиками, які сервіс може становити для виборчих процесів та громадянського дискурсу в ЄС".
Ідеться, серед іншого, про функціонування систем рекомендацій TikTok і реагування на "ризик навмисного маніпулювання через скоординоване неавтентичне використання сервісу".
Припис Єврокомісії стосуватиметься всіх національних виборів на території ЄС і діятиме з 24 листопада 2024 року до 31 березня 2025 року.
Про нього стало відомо після розсекречення документів румунської розвідки, де стверджується про вплив TikTok на перемогу ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску в першому турі виборів у Румунії.
Сама соцмережа звинувачення у свій бік відкидає.
8 грудня в Румунії відбудеться другий тур виборів президента, де змагатимуться Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.
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