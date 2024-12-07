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Ілон Маск витратив на кампанію Трампа понад чверть мільярда доларів - NYT
23:47 06.12.2024 |
Ілон Маск, найбагатша людина світу, витратив понад 250 млн дол в останні місяці, щоб допомогти республіканцю Дональду Трампу виграти президентські вибори у США.
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що загалом упродовж кампанії бізнесмен передав America PAC щонайменше 239 млн дол.
Попри те, що ця сума є невеликою частиною статків бізнесмена, у виданні наголошують, що це "приголомшлива" сума від одного донора, який влив гроші в кампанію і зараз відіграє певну роль у формуванні наступної адміністрації.
Сума містить пожертву у розмірі 20 млн дол на підтримку комітету політичних дій, названого на честь судді Верховного суду Рут Бейдер Гінсбург, яка намагалася допомогти Трампу, пом'якшивши його позицію щодо абортів.
Більшість коштів була направлена до комітету політичних дій America PAC - три транші по 25 млн дол кожен на фінальному етапі передвиборчих перегонів. Маск також витратив 40,5 млн дол на спірні з юридичного погляду виплати виборцям з "хитких штатів", які підписали петицію на підтримку Конституції.
12 листопада, за тиждень після виборів, Маск пожертвував ще 4 млн дол America PAC, щоб підтримувати її активність.
Водночас журналісти зазначили, що загальні витрати Маска на вибори ще невідомі - і, можливо, ніколи не будуть оприлюднені.
У матеріалі йдеться, що у відповідь на значну фінансову підтримку Трамп визнав Маска однією з найвпливовіших осіб свого майбутнього уряду. Бізнесмен часто відвідує президентський клуб у Флориді, бере участь у кадрових рішеннях та працює над планами стосовно скорочення видатків федерального уряду.
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