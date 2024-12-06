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Данія виділить додаткові асигнування на закупівлі для України військової техніки
23:34 06.12.2024 |
Влада Данії планує виділити додаткові кошти на закупівлю і передання Україні військової техніки, Данія і Франція мають намір прискорити постачання Україні САУ Caesar, повідомляє данське Міністерство оборони.
"Додаткові кошти буде виділено промисловому фонду, створеному з метою закупівлі нового обладнання для України", - йдеться в пресрелізі данського оборонного відомства, опублікованому в п'ятницю.
"Від початку війни Данія зосередилася на найнагальніших потребах України. Оборонна промисловість показала, що може забезпечити Україну всім необхідним. Тому уряд збільшить фінансування на ці цілі", - заявив глава МО Данії Троельс Лунд Поульсен.
Крім того, Копенгаген планує спільно з Парижем прискорити постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar.
"Артилерійські установки мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала частину артилерійських установок уже наступного року", - наголосив Поульсен.
Спочатку планувалося, що САУ Caesar надійдуть в Україну у 2026 році, тепер же, наголошується в релізі данського Міноборони, очікується, що Київ отримає частину установок у 2025 році.
У жовтні данська влада оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму близько 320 млн євро. До пакета допомоги ввійшли, зокрема, кошти на закупівлю озброєнь і військової техніки, а також засоби ППО.
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