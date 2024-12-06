Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити

Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку в застосунку до 19 січня. Про це повідомляє CBS News.

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія одноголосно стала на бік Міністерства юстиції, заявивши, що закон відповідає Конституції.

"Ми дійшли висновку, що ті частини закону, які позивачі мають право оскаржувати, тобто положення, що стосуються TikTok і пов'язаних з ним організацій, витримують конституційну перевірку", - написав у спільному рішенні старший суддя Дуглас Гінзбург.

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді або апеляційній колегії суду повного складу.

"Це рішення є повною перемогою Міністерства юстиції та противників китайського застосунку, а також нищівним ударом по ByteDance. Рішення тепер збільшує ймовірність безпрецедентної заборони лише за шість тижнів на застосунок соціальної мережі, яким користуються 170 млн американців", - зазначає Reuters.

Міністерство юстиції США стверджує, що TikTok, що є у власності Китаю, становить серйозну загрозу національній безпеці через доступ до величезної кількості персональних даних американців. Також Китай може таємно маніпулювати інформацією, яку американці споживають через TikTok.

Тим часом TikTok та ByteDance стверджують, що закон є неконституційним та порушує право американців на свободу слова. Вони називають його "радикальним відходом від традиції цієї країни відстоювати відкритий інтернет".

Компанія також заявляла, що вимога закону про відчуження ByteDance є "неможливою з технологічного, комерційного чи юридичного погляду".