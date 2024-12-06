Трамп підтримав номінанта на пост глави Пентагону після спекуляцій у ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп засвідчив підтримку номінованому на посаду шефа Пентагону Піту Гегсету після того, як у ЗМІ написали про можливість його заміни.

Як повідомляє "Європейська правда", на це вказує пост Трампа в його соцмережі TruthSocial.

Обраний президент США написав, що у Гегсета "все дуже чудово", а його підтримка "сильна і глибока, набагато сильніша, ніж можна було б повірити у фейкових новинах".

"Він буде фантастичним, енергійним міністром оборони, який керуватиме з харизмою і майстерністю. Піт - ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і немає нічого, що могло б це змінити!!!", - наголосив Трамп.

Цього тижня кілька ЗМІ повідомили, що в оточенні Трампа нібито обговорюють альтернативних кандидатів на посаду очільника Пентагону.

Серед них згадували губернатора Флориди й колишнього суперника Трампа Рона Десантіса, сенаторку від Айови Джоні Ернст, сенатора від Теннессі Білла Гагерті, а також конгресмена з Флориди Майка Волтца, який вже номінований на посаду радника з нацбезпеки.

Сам Гегсет згодом заявив, що продовжить боротьбу за цю посаду й відмовиться від алкоголю, якщо його кандидатуру затвердить Сенат.