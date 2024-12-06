Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Трамп підтримав номінанта на пост глави Пентагону після спекуляцій у ЗМІ
17:35 06.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп засвідчив підтримку номінованому на посаду шефа Пентагону Піту Гегсету після того, як у ЗМІ написали про можливість його заміни.
Як повідомляє "Європейська правда", на це вказує пост Трампа в його соцмережі TruthSocial.
Обраний президент США написав, що у Гегсета "все дуже чудово", а його підтримка "сильна і глибока, набагато сильніша, ніж можна було б повірити у фейкових новинах".
"Він буде фантастичним, енергійним міністром оборони, який керуватиме з харизмою і майстерністю. Піт - ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і немає нічого, що могло б це змінити!!!", - наголосив Трамп.
Цього тижня кілька ЗМІ повідомили, що в оточенні Трампа нібито обговорюють альтернативних кандидатів на посаду очільника Пентагону.
Серед них згадували губернатора Флориди й колишнього суперника Трампа Рона Десантіса, сенаторку від Айови Джоні Ернст, сенатора від Теннессі Білла Гагерті, а також конгресмена з Флориди Майка Волтца, який вже номінований на посаду радника з нацбезпеки.
Сам Гегсет згодом заявив, що продовжить боротьбу за цю посаду й відмовиться від алкоголю, якщо його кандидатуру затвердить Сенат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі - AFP
|Трамп підтримав номінанта на пост глави Пентагону після спекуляцій у ЗМІ
|ОАЕ почнуть збільшувати видобуток нафти на 300 тис. б/д з квітня
|Паралізована Росією ОБСЄ знайшла компроміс із призначенням керівництва
|ЄС домовився про торговельну угоду з Південною Америкою, попри заперечення Франції й Польщі
|Нові естонські зенітні ракети будуть випробовувати на полі бою в Україні
Бізнес
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів