Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Паралізована Росією ОБСЄ знайшла компроміс із призначенням керівництва

Паралізована Росією ОБСЄ знайшла компроміс із призначенням керівництва

 

Зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на рівні міністрів закордонних справ на Мальті в пʼятницю, 6 грудня, завершилась призначенням керівництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив глава мальтійського МЗС Ієн Борг.

За словами Борга, новим генеральним секретарем ОБСЄ стане колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу. Досі обовʼязки генсека виконувала заступниця голови Секретаріату Кетрін Фірон.

Директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, яке моніторить виборчий процес у країнах-членах, стане грецька дипломатка Марія Телаліан.

Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин буде нідерландський дипломат Крістоф Камп, а Офіс представника з питань свободи ЗМІ очолить нинішній глава місії ОБСЄ в Косові Ян Браату.

"Ці призначення підтверджують важливу роль ОБСЄ як платформи для діалогу та співпраці. Вони сигналізують про колективну рішучість держав-учасниць зміцнювати Організацію і надавати їй можливість ефективно реагувати на мінливий ландшафт безпеки", - прокоментував глава МЗС Мальти.

Як уже писала "ЄвроПравда", згадані призначення керівництва ОБСЄ стали результатом компромісу, висунутого Грецією і Туреччиною, аби подолати вето Росії - позаяк рішення в Організації ухвалюються консенсусом.

Через це керівництво ОБСЄ з кінця минулого року не могли змінити, а на початку вересня, коли Москва так і не відмовилась від блокування, призначили тимчасове керівництво.

Нагадаємо також, що на міністерську зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року.

Водночас низка країн влаштували Лаврову демарш під час його виступу на зустрічі ОБСЄ 5 грудня.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес