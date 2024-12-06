Паралізована Росією ОБСЄ знайшла компроміс із призначенням керівництва

Зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на рівні міністрів закордонних справ на Мальті в пʼятницю, 6 грудня, завершилась призначенням керівництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив глава мальтійського МЗС Ієн Борг.

За словами Борга, новим генеральним секретарем ОБСЄ стане колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу. Досі обовʼязки генсека виконувала заступниця голови Секретаріату Кетрін Фірон.

Директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, яке моніторить виборчий процес у країнах-членах, стане грецька дипломатка Марія Телаліан.

Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин буде нідерландський дипломат Крістоф Камп, а Офіс представника з питань свободи ЗМІ очолить нинішній глава місії ОБСЄ в Косові Ян Браату.

"Ці призначення підтверджують важливу роль ОБСЄ як платформи для діалогу та співпраці. Вони сигналізують про колективну рішучість держав-учасниць зміцнювати Організацію і надавати їй можливість ефективно реагувати на мінливий ландшафт безпеки", - прокоментував глава МЗС Мальти.

Як уже писала "ЄвроПравда", згадані призначення керівництва ОБСЄ стали результатом компромісу, висунутого Грецією і Туреччиною, аби подолати вето Росії - позаяк рішення в Організації ухвалюються консенсусом.

Через це керівництво ОБСЄ з кінця минулого року не могли змінити, а на початку вересня, коли Москва так і не відмовилась від блокування, призначили тимчасове керівництво.

Нагадаємо також, що на міністерську зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року.

Водночас низка країн влаштували Лаврову демарш під час його виступу на зустрічі ОБСЄ 5 грудня.