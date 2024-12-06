Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС домовився про торговельну угоду з Південною Америкою, попри заперечення Франції й Польщі

ЄС домовився про торговельну угоду з Південною Америкою, попри заперечення Франції й Польщі

 

Європейський Союз завершив переговори із південноамериканським блоком Меркосур, що охоплює Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай, про укладення масштабної торговельної угоди, йдеться на сайті Єврокомісії.

Угода ЄС-Меркосур передбачає створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі у світі, яка охоплюватиме майже 25% світового ВВП. Її мета - знизити мита й торговельні бар'єри, полегшивши експорт товарів для обох сторін.

Єврокомісія повідомила, що угода дозволить європейським компаніям щороку економити на митах близько 4 млрд євро і відкриє нові можливості, зокрема для посилення і диверсифікації ланцюгів постачання.

Після завершення юридичного узгодження текст перекладуть на всі офіційні мови ЄС і передадуть на затвердження Раді Євросоюзу і Європейському парламенту, але з цим може виникнути проблема. Окремі країни Євросоюзу, насамперед Франція та Польща, виступають категорично проти угоди.

Учасники Меркосур виробляють продукцію за менш суворими стандартами, ніж у ЄС, тому європейські виробники побоюються, що не зможуть конкурувати за ціною. Угода передбачає безмитний імпорт значних обсягів м'яса птиці, яловичини, кукурудзи, цукру та біопалива. Виробники м'яса особливо стурбовані, оскільки їм доведеться конкурувати з такими гігантами, як бразильська компанія JBS, чий річний дохід перевищує $110 млрд.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що побоювання європейських виробників даремні.

"Ми прислухалися до занепокоєнь наших фермерів і врахували їх. Угода містить надійні механізми захисту їхнього добробуту. ЄС-Меркосур - це найбільша угода за всю історію у сфері захисту продуктів харчування та напоїв ЄС. Понад 350 європейських продуктів тепер захищені географічними зазначеннями. Крім того, наші європейські стандарти охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів залишаються недоторканими. Експортери з Меркосур повинні суворо дотримуватись цих стандартів, щоб отримати доступ до ринку ЄС", - сказала вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес