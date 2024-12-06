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Елеонор Рузвельт
ЄС домовився про торговельну угоду з Південною Америкою, попри заперечення Франції й Польщі
17:22 06.12.2024 |
Європейський Союз завершив переговори із південноамериканським блоком Меркосур, що охоплює Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай, про укладення масштабної торговельної угоди, йдеться на сайті Єврокомісії.
Угода ЄС-Меркосур передбачає створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі у світі, яка охоплюватиме майже 25% світового ВВП. Її мета - знизити мита й торговельні бар'єри, полегшивши експорт товарів для обох сторін.
Єврокомісія повідомила, що угода дозволить європейським компаніям щороку економити на митах близько 4 млрд євро і відкриє нові можливості, зокрема для посилення і диверсифікації ланцюгів постачання.
Після завершення юридичного узгодження текст перекладуть на всі офіційні мови ЄС і передадуть на затвердження Раді Євросоюзу і Європейському парламенту, але з цим може виникнути проблема. Окремі країни Євросоюзу, насамперед Франція та Польща, виступають категорично проти угоди.
Учасники Меркосур виробляють продукцію за менш суворими стандартами, ніж у ЄС, тому європейські виробники побоюються, що не зможуть конкурувати за ціною. Угода передбачає безмитний імпорт значних обсягів м'яса птиці, яловичини, кукурудзи, цукру та біопалива. Виробники м'яса особливо стурбовані, оскільки їм доведеться конкурувати з такими гігантами, як бразильська компанія JBS, чий річний дохід перевищує $110 млрд.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що побоювання європейських виробників даремні.
"Ми прислухалися до занепокоєнь наших фермерів і врахували їх. Угода містить надійні механізми захисту їхнього добробуту. ЄС-Меркосур - це найбільша угода за всю історію у сфері захисту продуктів харчування та напоїв ЄС. Понад 350 європейських продуктів тепер захищені географічними зазначеннями. Крім того, наші європейські стандарти охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів залишаються недоторканими. Експортери з Меркосур повинні суворо дотримуватись цих стандартів, щоб отримати доступ до ринку ЄС", - сказала вона.
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