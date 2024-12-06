Сейм Польщі позбавив імунітету Ярослава Качинського

Сейм Польщі ухвалив рішення про позбавлення імунітету президента опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat news.

У п'ятницю Сейм прийняв рішення про зняття недоторканності з Ярослава Качинського. Це стало наслідком клопотань, поданих у зв'язку з подіями під час щомісячних відзначень Смоленської катастрофи.

Депутати підтримали подання приватного обвинувача Збігнева Комоси, який стверджує, що голова партії "Право і справедливість" вдарив його. За зняття недоторканності проголосував 241 депутат, проти - 206, ніхто не утримався.

Перед цим у середу регламентна комісія Сейму підтримала притягнення до кримінальної відповідальності президента "Права і справедливості" за підозрою у знищенні вінка перед меморіалом жертвам Смоленської катастрофи та ймовірному фізичному нападі на активіста Збігнева Комосу.

Під час чергового вшанування пам'яті жертв катастрофи, яке відбувається щомісяця 10 числа, у жовтні перед меморіалом спостерігалася штовханина. Збігнев Комоса стверджує, що Ярослав Качинський двічі вдарив його в обличчя. Щоб захистити свої права як приватного обвинувача, він подав окреме клопотання про зняття недоторканності з президента "ПіС".

Водночас Сейм у п'ятницю не підтримав друге подання за зняття недоторканності з Качинського через знищення ним вінка.

Йдеться про наслідки інциденту, що стався ще торік перед пам'ятником жертвам Смоленської катастрофи на площі Пілсудського у Варшаві.

Йдеться про вінок, покладений до вищезгаданого пам'ятника Збігневом Комосою. Активіст регулярно покладає його до обеліска, що не подобається представникам "Права і справедливості".

Політики стверджують, що справа в табличці, прикріпленій до вінка, яка, на їхню думку, ображає пам'ять президента Леха Качинського. Це пов'язано з тим, що на ній є напис: "Пам'яті 95 жертв Леха Качинського, який, ігноруючи всі процедури, наказав пілотам здійснити посадку в Смоленську в надзвичайно складних умовах. Спочивайте з миром. Польський народ".

Нагадаємо, у січні Качинський отримав догану від комітету з питань етики Сейму за те, що назвав прем'єр-міністра Дональда Туска "німецьким агентом".