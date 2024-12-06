РФ припинила фінансувати тимчасово окуповану Абхазію, електропостачання також під загрозою

Влада самопроголошеної Республіки Абхазія на нараді з питань енергетики повідомила про майже повне припинення фінансування з боку Російської Федерації, інформує Ехо Кавказу.

В.о. "президента" Абхазії Бадра Гунба заявив, що існує серйозна загроза того, що державні службовці не отримають заробітну плату.

За його словами, перші сигнали про труднощі з фінансуванням з'явилися з введенням обмежень на виплати бюджетникам, працівникам соціальної сфери, медичним працівникам і вчителям. Однак з листопада, після певних подій, Росія фактично припинила виплати за всіма напрямками. Зокрема, досягнуте софінансування стосувалося й оборонного відомства, МВС, Служби державної безпеки та інших міністерств.

"На сьогодні, крім пенсійного забезпечення, всі інші види фінансової допомоги були припинені", - додав Бадра Гунба.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки "віцепрем'єра, міністра фінансів" Володимира Делби, уряд активно працює над мобілізацією доходів для забезпечення фінансування енергетичних потреб, а також комерційного перетоку електроенергії з Росії, який оплачений до 7 грудня. Він повідомив, що з листопада було використано 425 млн рублів бюджетних коштів, але наразі з республіканського бюджету не виплачуються заробітні плати працівникам бюджетної сфери, зокрема силовим структурам та правоохоронним органам.

Володимир Делба також зазначив, що без російської фінансової підтримки ситуація буде надзвичайно важкою. Він підкреслив, що енергетика вимагає великих ресурсів, а можливість фінансувати зарплати шляхом російської допомоги вже відсутня.

Додатково він підтвердив, що з листопада всі види софінансування припинені. Це містить оборону, правоохоронні органи, придбання медикаментів та фінансування бюджетних інвестицій. Загалом до кінця року республіка не отримає 1,8 млрд рублів з російської фінансової допомоги, що потребує пошуку альтернативних джерел.

Якщо питання з енергозабезпеченням не буде вирішене, в Абхазії попередили про можливість скорочення електропостачання до 7-8 годин на день. Також в.о. "прем'єр-міністра" Валерій Бганба повідомив, що ведуться переговори з Росією з цього приводу, але відповіді поки що не отримано.

У лютому 2025 року в Абхазії відбудуться дострокові "президентські вибори".