Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конституційний суд Румунії анулював перший тур президентських виборів
15:53 06.12.2024 |
Конституційний суд Румунії у п'ятницю прийняв рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів, що відбувся 1 грудня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.
"Відповідно до ст. 146, пункту f конституції, анулюється весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі постанови уряду № 756/2024 про встановлення дати виборів президента Румунії у 2024 році", - йдеться у рішенні суду.
"Виборчий процес з виборів президента Румунії буде відновлено в повному обсязі, а уряд встановить нову дату виборів президента Румунії, а також нову календарну програму для проведення необхідних дій", - повідомив Конституційний суд.
Судді Конституційного суду ухвалили це рішення після термінової зустрічі в п'ятницю для консультацій, в контексті того, що до КС надійшла велика кількість нових запитів про скасування результатів президентських виборів.
У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.
Перед цим Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Джорджеску.
У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі - на закордонних дільницях.
Цього тижня Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Сейм Польщі позбавив імунітету Ярослава Качинського
|РФ припинила фінансувати тимчасово окуповану Абхазію, електропостачання також під загрозою
|Конституційний суд Румунії анулював перший тур президентських виборів
|Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України
|Ердоган про просування сил опозиції у Сирії: Їхня ціль – Дамаск
|Санкції працюють: Російський «Аерофлот» почав купувати старі літаки, щоб діставати з них запчастини
Бізнес
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів