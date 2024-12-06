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Ердоган про просування сил опозиції у Сирії: Їхня ціль – Дамаск
15:44 06.12.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи події в Сирії, де останнім часом поновились бойові дії, заявив, що сили опозиції продовжують своє просування і їхньою ціллю є сирійська столиця Дамаск.
Заяву Ердогана наводить Hürriyet, повідомляє "Європейська правда".
Турецький президент розповів, що зв'язувався із сирійським президентом Башаром Асадом, щоб поговорити про майбутнє Сирії.
"Цей марш опозиції триває. Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, ціль - Дамаск. Ми звернулися до Асада і сказали: "Давайте разом визначимо майбутнє Сирії". На жаль, ми не змогли отримати позитивної відповіді на це питання", - зазначив турецький президент.
За його словами, поточні події, що розгортаються в Сирії, "не є тим, чого ми бажаємо".
"На жаль, регіон в біді", - додав Ердоган.
Нагадаємо, бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.
У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Згодом повстанці захопили кілька інших великих міст.
Падіння Алеппо всього за кілька днів перекреслило одне з головних досягнень Росії у сирійській війні 2016 року, коли вона допомогла армії Асада взяти місто. Тоді це розглядалося як переломний момент у війні.
Через просування повстанців під загрозою опинився російський плацдарм у східному Середземноморському регіоні: військово-морська база Тартус і авіабаза Хмеймім. Обидві з них орендовані на 49 років після втручання Росії для збереження режиму Башара Асада.
Туреччина підтримує деякі повстанські угруповання у Сирії та зберігає свої сили на півночі країни.
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