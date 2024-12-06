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Санкції працюють: Російський «Аерофлот» почав купувати старі літаки, щоб діставати з них запчастини
14:53 06.12.2024 |
Російський національний авіаперевізник "Аерофлот" планує придбати у іншої російської авіагрупи "Волга-Днєпр" п'ять вантажних літаків Boeing 737-800BCF, щоб розібрати їх на запчастини, які компанія не може купувати легально через санкції.
Найбільша авіакомпанія РФ планує придбати старі борти віком 21-22 роки і вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд рублів, пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела на місцевому ринку.
Початково ці літаки Boeing були пасажирськими, але пізніше їх переобладнали у вантажні. Формально вони належать компанії "Атран", яка входить до групи "Волга-Днєпр". Ці літаки припинили здійснювати польоти з березня 2022 року, після запровадження санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.
"Аерофлот" планує домовитися про переуступлення прав на лізинг цих літаків та укласти угоду страхового врегулювання із власником бортів - ірландською компанією AerCap.
Після цього "Аерофлот" передасть літаки своїй "дочці" - лоукостеру "Победа". Однак переобладнати вантажні літаки в пасажирські в умовах санкцій буде надто складно і "невиправдано дорого", стверджують співрозмовники видання. Тому "Аерофлот" просто зніме з них двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші комплектуючі, які використають для ремонту пасажирських бортів.
Для російського авіаринку така угода може стати першою, зазначає "Комерсант". сторони не змогли погодити умови угоди.
Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.
За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% - до 693 повітряних суден.
При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.
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