Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС – розслідування
14:05 06.12.2024 |
Угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями ЄС, які відвідували країну, свідчать дані спільного розслідування Direkt36 і De Tijd.
Розслідування наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.
Об'єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.
У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об'єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.
У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.
Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів.
2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення.
Раніше цього року кібератаки зазнав депутат Європарламенту, критично налаштований до Угорщини.
Раніше ЗМІ повідомляли, що занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.
Орбан раніше цього року заявив про прагнення Угорщини "переосмислити" свій статус у НАТО через те, що Альянс підтримує Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Санкції працюють: Російський «Аерофлот» почав купувати старі літаки, щоб діставати з них запчастини
|Угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС – розслідування
|Орбан грозиться ветувати бюджет ЄС, якщо не розморозять кошти для Угорщини
|В Угорщині оштрафували бізнесмена за порушення санкцій проти Росії
|Постачання російської нафти в Чехію відновилися після дводенної паузи
|Авіакомпанія Нової пошти збирається базуватися у Празі
Бізнес
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів