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АНАЛІТИКА

Угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС – розслідування

 

Угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями ЄС, які відвідували країну, свідчать дані спільного розслідування Direkt36 і De Tijd.

Розслідування наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.

Об'єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об'єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.

У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.

Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів.

2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення.

Раніше цього року кібератаки зазнав депутат Європарламенту, критично налаштований до Угорщини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.

Орбан раніше цього року заявив про прагнення Угорщини "переосмислити" свій статус у НАТО через те, що Альянс підтримує Україну.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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