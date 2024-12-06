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В Угорщині оштрафували бізнесмена за порушення санкцій проти Росії
12:49 06.12.2024 |
Суд угорського міста Сегед наклав штраф у розмірі одного мільйона форинтів (майже 2560 доларів) на 44-річного підприємця за порушення санкцій проти Росії.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на MTI.
Справа стосується подій жовтня 2022 року, коли засуджений працював керівником підприємства в місті Шандорфалва й запросив дозволу на ввезення автомобільних запчастин на суму 35 мільйонів форинтів із Росії.
Але, щоб приховати походження товару, чоловік зареєстрував компанію в Білорусі, чим порушив режим санкцій Євросоюзу проти Росії.
Запчастини були вилучені на митниці, а проти чоловіка порушили справу. Він визнав провину й погодився на покарання запропоноване прокуратурою.
Окрім штрафу в мільйон форинтів, суд Сегеда також розпорядився конфіскувати партію автозапчастин.
Як відомо, угорська влада послідовно виступає проти подальших санкцій проти Росії, стверджуючи, що вони не ослаблюють російську економіку й натомість шкодять тільки ЄС.
Приміром, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки саме вони, на його думку, утримують ціни на енергоносії на високому рівні.
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