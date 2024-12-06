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Трамп назвав, хто буде відповідальним за політику США у сфері ШІ та криптовалют
09:12 06.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. Він оголосив, що технологічний інвестор Девід Сакс займатиметься політикою США в галузі штучного інтелекту та криптовалюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Про вибір та призначення ще одного "царя" - політичного призначенця, якому потрібно вирішити конкретну проблему - Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.
"У цій важливій ролі Девід керуватиме політикою адміністрації в галузі штучного інтелекту та криптовалюти, двох областях, які мають вирішальне значення для майбутнього американської конкурентоспроможності", - написав він.
Далі новообраний президент США ще раз наголосив, що Девід Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку світовим лідером в обох областях. Зокрема, він буде:
* захищати свободу слова в інтернеті "і відводити нас від упередженості та цензури" з боку технологічних компаній;
* працювати над правовою базою, щоб криптоіндустрія отримала ясність, яку просила, і щоб могла процвітати у США.
Крім цього, Сакс очолить Президентську раду радників з науки та технологій.
CNN нагадало, що Трамп колись був скептиком стосовно криптовалюти. Однак згодом прийняв її з ентузіазмом, пообіцявши під час своєї президентської кампанії зробити США "криптостолицею планети".
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