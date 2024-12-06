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АНАЛІТИКА

Трамп назвав, хто буде відповідальним за політику США у сфері ШІ та криптовалют

 

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. Він оголосив, що технологічний інвестор Девід Сакс займатиметься політикою США в галузі штучного інтелекту та криптовалюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про вибір та призначення ще одного "царя" - політичного призначенця, якому потрібно вирішити конкретну проблему - Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.

"У цій важливій ролі Девід керуватиме політикою адміністрації в галузі штучного інтелекту та криптовалюти, двох областях, які мають вирішальне значення для майбутнього американської конкурентоспроможності", - написав він.

Далі новообраний президент США ще раз наголосив, що Девід Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку світовим лідером в обох областях. Зокрема, він буде:

* захищати свободу слова в інтернеті "і відводити нас від упередженості та цензури" з боку технологічних компаній;

* працювати над правовою базою, щоб криптоіндустрія отримала ясність, яку просила, і щоб могла процвітати у США.

Крім цього, Сакс очолить Президентську раду радників з науки та технологій.

CNN нагадало, що Трамп колись був скептиком стосовно криптовалюти. Однак згодом прийняв її з ентузіазмом, пообіцявши під час своєї президентської кампанії зробити США "криптостолицею планети".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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