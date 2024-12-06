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АНАЛІТИКА

Санкції поступово підривають російське виробництво зброї, - The Washington Post

 
Санкції Заходу працюють. Вони поступово підривають можливість Росії виробляти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Відповідну думку висловили представники Сполучених Штатів. Деякі з них говорили на умовах анонімності для обговорення конфіденційної розвідки. Вони зазначили, що санкції працюють на підрив російського виробництва зброї таким чином, що невблаганно перешкоджатиме здатності Москви досягати своїх цілей на полі бою.

Крім того, багато незалежних експертів сходяться на думці, що санкції погіршили якість російського обладнання та зробили ланцюги поставок більш крихкими.

WP посилаюсь на слова американських чиновників та експертів пише, що Росія щомісяця втрачає більше танків і гаубиць, ніж можуть виробити її заводи. Постійний тиск зрештою може змусити зупинити деякі конвеєри.

Нагадаємо, уповноважений президента з санкційної Влалислав Власюк повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна запропонувала партнерам новий підхід до запровадження обмежень для Росії.

Зокрема, підхід полягає в тому, щоб не формувати нові санкційні пакети, а доповнювати вже існуючі. Наразі ця ідея просувається по низці країн.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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