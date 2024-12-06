У США зберігається підтримка допомоги Україні

Опитування американського інститут Ronald Reagan Institute (RRI) свідчить про те, що більшість громадян США вважають, що їх країна повинна залишатися активним гравцем у світовій політиці і продовжувати допомогу Україні.

Про це із посиланням на звіт повідомила посол України у США Оксана Маркарова, передає "Європейська правда".

Як зазначила Маркарова, напередодні річного форуму Ronald Reagan Institute, опитування інституту засвідчило, що більшість американців вважають, що їх країна повинна залишатися активним гравцем у світовій політиці і продовжувати допомогу Україні

Вона розповіла, що у четвер, 5 грудня, телеканал FoxNews оприлюднив дані дослідження, проведеного RRI, яке мало на меті виявити ставлення громадян США до низки питань, пов'язаних з обороною, зовнішньою політикою та національною безпекою США.

Відтак, результати опитування свідчать про те, що 75% американських респондентів бачать в Україні союзника, а 18% - ворога. Водночас 80% респондентів вважають Росію противником, а 14% - союзником.

Серед опитаних 55% продовжує підтримувати військову допомогу США, однак 35% виступають проти.

За даними опитування, половина респондентів підтримує запуски Україною ракет вглиб території Росії, але 34% виступають проти. За словами посла - це свідчить про широку підтримку України та меншу стурбованість щодо ескалації.

Також, як свідчить опитування, Іран 76% оцінюють як ворога, а 15% як союзника.

Також їх запитали щодо НАТО й 60% підтримують збереження Північноатлантичного альянсу.