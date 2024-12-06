У РФ через санкції вирішили приймати платежі за газ не тільки грошима, а й взаємними боргами

Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

Про це пише видання Meduza з посиланням на відповідний документ.

Путін вніс зміни до свого ж указу від 31 березня 2022 року, у якому йшлося, що уповноваженим банком для проведення платежів за газ є "Газпромбанк". Він відкривав для іноземних покупців спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К" для розрахунків.

The Bell зазначає, що згідно з указом, тепер зобов'язання з оплати газу можна погасити не тільки грошима, а й шляхом заліку взаємних боргів.

Тепер розрахунки за газ, що поставляються, на рахунки типу "К" не проводяться через Газпромбанк до скасування санкцій проти нього.

У новому указі також ідеться про те, що на відкритий російським постачальником рублевий рахунок допускають зарахування коштів "від третіх осіб" із метою оплати іноземною компанією поставок газу.