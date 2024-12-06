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Китай захопив 76% світового ринку електромобілів
23:25 05.12.2024 |
Швидке зростання ринку електромобілів у Китаї не втрачає темпів. У жовтні країна захопила вражаючі 76% світового ринку електромобілів, попри торговельні напруження та мита, введені західними країнами.
Згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів, за період із січня по жовтень було продано 14,1 млн китайських електромобілів. При цьому 69% із них придбали саме всередині країни. Це свідчить про значну роль внутрішнього попиту у розвитку ринку електромобілів у Китаї.
Хоча західні мита створюють труднощі для експорту китайських електромобілів, внутрішній ринок залишається рушійною силою. За даними Міжнародного енергетичного агентства, майже 60% нових реєстрацій електромобілів у 2023 році припадало на Китай. З огляду на те, що більшість світових продажів електромобілів зосереджена лише в трьох регіонах - Китаї, ЄС та США - китайський ринок стає беззаперечним лідером.
Адміністрація Байдена підвищила мита на китайські електромобілі до 100%. ЄС також ввів мита до 35% на додачу до вже існуючих зборів. Ці бар'єри спрямовані на уповільнення стрімкого зростання китайської індустрії електромобілів.
Попри виклики, спричинені західними тарифами, внутрішня політика Китаю продовжує стимулювати попит на електромобілі. Уряд подвоїв субсидії до 20 тис. юанів (€2600) для покупців, які здають автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Tesla стала однією з компаній, що отримують вигоду від цього. Продажі її автомобілів у Китаї зросли на 7% у третьому кварталі 2024 року.
В той час як експорт до західних країн стикається з труднощами, продажі китайських автомобілів до росії значно зросли. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт до росії зріс на 109% за останні два роки. Водночас експорт до США скоротився на 23%.
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