Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай захопив 76% світового ринку електромобілів

 

Швидке зростання ринку електромобілів у Китаї не втрачає темпів. У жовтні країна захопила вражаючі 76% світового ринку електромобілів, попри торговельні напруження та мита, введені західними країнами.

Згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів, за період із січня по жовтень було продано 14,1 млн китайських електромобілів. При цьому 69% із них придбали саме всередині країни. Це свідчить про значну роль внутрішнього попиту у розвитку ринку електромобілів у Китаї.

Хоча західні мита створюють труднощі для експорту китайських електромобілів, внутрішній ринок залишається рушійною силою. За даними Міжнародного енергетичного агентства, майже 60% нових реєстрацій електромобілів у 2023 році припадало на Китай. З огляду на те, що більшість світових продажів електромобілів зосереджена лише в трьох регіонах - Китаї, ЄС та США - китайський ринок стає беззаперечним лідером.

Адміністрація Байдена підвищила мита на китайські електромобілі до 100%. ЄС також ввів мита до 35% на додачу до вже існуючих зборів. Ці бар'єри спрямовані на уповільнення стрімкого зростання китайської індустрії електромобілів.

Попри виклики, спричинені західними тарифами, внутрішня політика Китаю продовжує стимулювати попит на електромобілі. Уряд подвоїв субсидії до 20 тис. юанів (€2600) для покупців, які здають автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Tesla стала однією з компаній, що отримують вигоду від цього. Продажі її автомобілів у Китаї зросли на 7% у третьому кварталі 2024 року.

В той час як експорт до західних країн стикається з труднощами, продажі китайських автомобілів до росії значно зросли. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт до росії зріс на 109% за останні два роки. Водночас експорт до США скоротився на 23%.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3365  0,02 0,05 41,9242  0,05 0,12
EUR 43,5635  0,02 0,04 44,2681  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,05 0,12 41,6325  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес