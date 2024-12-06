Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України
23:05 05.12.2024 |
У Німеччині точаться дискусії щодо можливих післявоєнних сценаріїв для України. Зокрема, й про те, чи повинні бійці Бундесверу брати участь у можливій миротворчій місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України.
"Ми готуємося, ми програємо сценарії, але робимо це конфіденційно... Зараз не час публічно обговорювати сценарії", - сказав міністр оборони Німеччини.
Пісторіус зауважив, що відповідь на питання про військову участь у миротворчих силах в кінцевому підсумку залежатиме від того, "якими будуть умови".
"Якщо буде припинення вогню і якщо хтось - хто б це не був - вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін", - пояснив міністр.
Зауважимо, що думка німецького канцлера Олафа Шольца різниться з заявою Пісторіуса.
Вчора, 4 грудня, під час виступу перед Бундестагом Шольц категорично відкинув участь Німеччини в можливих миротворчих місіях в Україні.
Натомість міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вчора також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.
Нагадаємо, що схожу ініціативу раніше обговорювала новий верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.
На її думку, Європа могла б "зіграти свою роль", якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправки військ для перевірки його дотримання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
ТОП-НОВИНИ
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Генсек Ради Європи очікує на «практичні кроки» щодо спецтрибуналу у 2025 році
|У РФ через санкції вирішили приймати платежі за газ не тільки грошима, а й взаємними боргами
|Президент Франції Макрон прийняв відставку уряду Барньє
|Переможець багатомільйонного тендеру Укргідроенерго опинився під санкціями США
|Китай захопив 76% світового ринку електромобілів
|Фінляндія виділила новий пакет військової допомоги для України
Бізнес
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі