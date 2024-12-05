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Shell і Equinor створюють найбільшу видобувну компанію в Північному морі
17:10 05.12.2024 |
Нафтова компанія Shell та норвезький енергогігант Equinor оголосили про плани об'єднати свої британські нафтогазові активи у Північному морі для створення спільної енергетичної компанії. Про це пише CNBC.
Спільне підприємство буде створено в Абердіні, Шотландія. Мета нової компанії - підтримка видобутку нафти та газу для гарантування безпеки постачань до Великої Британії.
"Ця нова структура відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні постачання енергоносіїв до Великої Британії", - підтвердив Філіп Матьє, виконавчий віцепрезидент з міжнародної розвідки та видобутку в Equinor.
Угоду планують завершити до кінця наступного року. Об'єднана компанія стане найбільшим незалежним виробником у британському Північному морі.
Очікується, що до 2025 року нова компанія видобуватиме понад 140 000 барелів нафтового еквівалента на день.
Спільне підприємство має об'єднати частки Equinor у компаніях Mariner, Rosebank та Buzzard, а також частки Shell у компаніях Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair та Schiehallion.
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