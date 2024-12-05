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Артур Еш
«Нордична вісімка» й Вірменія поговорили про партнерство на полях зустрічі ОБСЄ
17:00 05.12.2024 |
Країни "Нордичної вісімки" та Вірменія скористалися для зустрічі засіданням ОБСЄ на Мальті.
Як повідомляє "Європейська правда", комюніке з цього приводу опублікувало зокрема МЗС Швеції.
У зустрічі на полях засідання ОБСЄ взяли участь очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та міністри закордонних справ "Нордичної вісімки" - Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Ісландії, Латвії, Литви та Естонії.
Країни "підтвердили взаємний інтерес у зміцненні відносин і висловили рішучу підтримку прагненню Вірменії поглиблювати зв'язки з ЄС і євроатлантичними партнерами", зазначають у комюніке.
Нордичні країни привітали прагнення Вірменії до демократичних реформ і ті, які є членами ЄС, висловили сподівання на ухвалення нової амбітної програми партнерства між ЄС і Вірменією у продовження висновків засідання Євроради від жовтня 2023 року.
"Нордичні й балтійські держави підтримують зусилля задля досягнення стійкої угоди про мир між Вірменією і Азербайджаном, що ґрунтуватиметься на взаємній повазі до суверенітету і територіальної цілісності та відповідатиме Алматинській декларації", - додають у заяві.
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