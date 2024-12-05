Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російський держбанк ВТБ вигнали з Африки
16:54 05.12.2024 |
Державний банк РФ ВТБ, який потрапив під західні санкції та відключений від системи SWIFT, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці.
Про це пише The Moscow Times.
Banco VTB Africa S.A. в Анголі, відкритий у 2007 році, вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій.
"Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусова здача ліцензії - у нас все заморожено там", - сказав глава банку Андрій Костін.
За словами глави ВТБ, він зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку, другим найбільшим акціонером якого є ангольська алмазовидобувна корпорація Endiama..
Проте домовитися про майбутнє Banco VTB Africa, який задумували як розрахунковий для російського бізнесу, що працює в Африці, не вдалося.
Аналогічні проблеми у ВТБ виникли з "дочками" в Британії, Німеччині та пострадянських республіках. Держбанк був позбавлений контролю над VTB Capital і VTB Bank (Europe), а також був змушений згорнути бізнес у Грузії. Нацбанк країни відкликав у підрозділу ВТБ право на обслуговування фізосіб і депозитаріїв. Банк ВТБ Грузія в підсумку передав свій роздрібний портфель місцевому Базисбанку, а корпоративний - грузинському Liberty Bank.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Swiss Re оцінює страхові збитки від катастроф у 2024 р. у понад $135 млрд
|Shell і Equinor створюють найбільшу видобувну компанію в Північному морі
|Saudi Aramco шукає партнерів для проєкту уловлювання вуглецю
|«Нордична вісімка» й Вірменія поговорили про партнерство на полях зустрічі ОБСЄ
|Наслідки мобілізації від Путіна: В Росію почнуть завозити програмістів із Індії
|Російський держбанк ВТБ вигнали з Африки
Бізнес
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора