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АНАЛІТИКА

Російський держбанк ВТБ вигнали з Африки

 

Державний банк РФ ВТБ, який потрапив під західні санкції та відключений від системи SWIFT, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці.

Про це пише The Moscow Times.

Banco VTB Africa S.A. в Анголі, відкритий у 2007 році, вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій.

"Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусова здача ліцензії - у нас все заморожено там", - сказав глава банку Андрій Костін.

За словами глави ВТБ, він зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку, другим найбільшим акціонером якого є ангольська алмазовидобувна корпорація Endiama..

Проте домовитися про майбутнє Banco VTB Africa, який задумували як розрахунковий для російського бізнесу, що працює в Африці, не вдалося.

Аналогічні проблеми у ВТБ виникли з "дочками" в Британії, Німеччині та пострадянських республіках. Держбанк був позбавлений контролю над VTB Capital і VTB Bank (Europe), а також був змушений згорнути бізнес у Грузії. Нацбанк країни відкликав у підрозділу ВТБ право на обслуговування фізосіб і депозитаріїв. Банк ВТБ Грузія в підсумку передав свій роздрібний портфель місцевому Базисбанку, а корпоративний - грузинському Liberty Bank.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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