В ЄС пояснили, як Лавров потрапив на Мальту попри санкції

У Європейській комісії пояснили, як глава МЗС Росії Сергєй Лавров потрапив на засідання ОБСЄ на Мальту попри накладені на нього європейські санкції.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці ЄС, накладені на Лаврова санкції стосуються заморожування активів, а також заборони особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси".

"Водночас він не перебуває під забороною на поїздки", - зазначила Гіппер.

Вона додала, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас не планує жодних контактів з Лавровим на полях засідання ОБСЄ.

Участь Лаврова в засіданні ОБСЄ на Мальті стала для нього першою поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни. Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ у Лодзі.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").

Цьогоріч глава МЗС України Андрій Сибіга і представники низки інших країн влаштували демарш під час виступу Лаврова.