Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.

Про це пише Financial Times

Чотири підтримувані урядом галузеві асоціації, що представляють основну частину попиту на напівпровідники в Китаї, опублікували на цьому тижні скоординовані заяви, в яких закликали компанії-члени переглянути закупівлі американського кремнію, який три з них вважають "більш не безпечним і не надійним".

"Будьте обережні, купуючи американські мікросхеми", - заявили чотири асоціації, закликавши своїх членів шукати китайських або інших іноземних постачальників.

Прискорені зусилля з ліквідації американських мікросхем можуть зашкодити широкому колу американських напівпровідникових груп. Керівник європейської компанії, що займається розробкою мікросхем, сказав, що вони вже отримують дзвінки від нервових китайських клієнтів, які хочуть підтвердити, що їхні мікросхеми не є американськими.

Зазначається, що китайські групи мають можливість впливати на рішення щодо вибору постачальників для приблизно 40% світового ринку смартфонів, який вони контролюють, і 23% ринку комп'ютерів, що постачаються компаніями, до яких належить найбільший у світі виробник ПК Lenovo.

Наприклад, клієнти в Китаї забезпечили 27% продажів минулого року для Intel, традиційного американського чемпіона з виробництва мікросхем. Гігант з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia отримав 17% продажів з цієї країни. Компанія Onsemi, що базується в Арізоні, оцінює, що її чіпи використовуються в половині китайських електромобілів. Виробник мобільних процесорів Qualcomm отримав близько половини свого 39-мільярдного річного доходу з Китаю.