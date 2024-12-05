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Воєнний стан у Південній Кореї: розпочато розслідування
14:12 05.12.2024 |
Прокуратура Південної Кореї розпочала розслідування проти президента країни, міністра внутрішніх справ і колишнього міністра оборони щодо їхньої ролі у спробі запровадити воєнний стан у країні. Про це у четвер, 5 грудня, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Кім Йон Хену, який 4 грудня подав у відставку з посади міністра оборони Південної Кореї, взявши на себе "повну відповідальність" за запровадження президентом воєнного стану, на час розслідування буде заборонено покидати країну.
Що стосується президента Юн Сок Йоля і голови МВС Лі Сан Міна, то такі заборони на виїзд прокуратурою не ухвалювалися.
Заміна міністра оборони Південної Кореї
Юн призначив міністром оборони Чхве Бен Хека, генерала у відставці, який до цього був послом Південної Кореї в Саудівській Аравії.
Чхве формально вступить на нову посаду після парламентських слухань, а до того часу обов'язки міністра виконуватиме заступник міністра Кім Сон Хо. Ці слухання у парламенті є формальністю, оскільки президент Південної Кореї має право призначати міністрів, окрім прем'єр-міністра, без схвалення депутатів, нагадує агентство AP.
У повідомленні про призначення нового міністра оборони офіс Юна не надав жодних коментарів від самого президента, який не з'являвся на публіці відтоді, як оголосив у телевізійному зверненні, що його уряд скасовує воєнний стан.
Імпічмент Юна
Головна опозиційна Демократична партія та інші дрібні опозиційні політичні сили раніше подали спільну пропозицію про імпічмент президента, яка може бути розглянута парламентом наприкінці тижня.
Для успішної процедури необхідна підтримка двох третин депутатів парламенту, тобто 200 з 300 її членів. Опозиційні партії мають разом 192 місця, тож для успіху голосування їм потрібні додаткові голоси від президентської сили.
Втім у правоконсервативній партії "Сила народу", яку представляє Юн, запевнили, що не підтримають імпічмент.
Режим воєнного стану в Південній Кореї
Ввечері 3 грудня Юн несподівано оголосив запровадження воєнного стану в Південній Кореї - вперше з 1980 року. Він обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю".
"Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав президент.
Під час дії воєнного стану роботу парламенту та політичних партій заборонили. Однак парламент зажадав відмови від воєнного стану, і, згідно з конституцією країни, президент скасував своє рішення. З моменту оголошення воєнного стану до його скасування президентом минуло близько шести годин.
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