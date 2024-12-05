«Кредити та лізинг недоступні»: Росія зіткнулася з обвальним падінням виробництва сільськогосподарської техніки

У Росії різко скоротилося виробництво сільськогосподарської техніки. Так, за січень-жовтень 2024 року відповідної продукції було випущено на 205,8 млрд руб., що на 13% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це випливає з даних асоціації "Росспецмаш", яка об'єднує найбільших виробників у країні, передає The Moscow Times.

Кількісно випуск знизився за всією основною номенклатурою сільськогосптехніки. Так, обсяг виробництва зернозбиральних комбайнів упав у січні-жовтні до 4 219 одиниць (на 18% рік до року), кормозбиральних - до 287 (на 11%), а тракторів - до 3 526 (на чверть).

Водночас відвантаження на внутрішній ринок у грошовому вираженні за 10 місяців знизилися на 16,5% рік на рік (до 167,5 млрд руб.), а на експорт - майже 10% (до 14,1 млрд руб.).

У "Росспецмаші" поскаржилися на відсутність попиту та затоварені склади дилерів, на яких збирається як російська, так і іноземна продукція.

За словами представника організації, причиною цього є висока ставка Центробанку (21%), яка зробила недоступними для аграріїв комерційні кредити та лізинг.

Також є проблема з недостатнім фінансуванням основних заходів держпідтримки виробників сільгосптехніки - пільгового лізингу та програми 1432. Постанова російського уряду з цим номером діє з 2013 року та дозволяє російським заводам отримувати субсидії в обмін на знижки у розмірі 10-15% покупцям їхньої техніки.

У 2024 році на цю програму було виділено 10 млрд руб. із держбюджету, стільки ж планується 2025 року, але потрібно вдвічі більше, зазначають у "Росспецмаші".

Раніше в "Росспецмаші" заявляли про різке падіння продажів російської будівельно-дорожньої техніки. Тоді голова організації також називав причиною високу ставку Центробанку РФ, яка "фактично знищує інвестпрограми заводів та інвестпрограми наших клієнтів".

Як повідомлялося, президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.

До того стало відомо, що російські експортери зазнають усе більших проблем з оплатою поточних витрат через складнощі в проведенні банківських платежів, які торкнулися операцій у всіх "дружніх" Росії країнах, включно з Китаєм, Туреччиною та ОАЕ. Так, через транзакції, що зависають, які відхиляються банками, або затримуються на строки до місяця й більше, компаніям стає все важче планувати щоденні витрати.

Нагадаємо, Центробанк РФ підняв ключову ставку, яка після восьми підвищень поспіль вже знаходиться на рекордному за 20 років рівні 21%.