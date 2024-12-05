64% жителів Молдови виступають за нейтралітет країни, за євроінтеграцію – лише 34%

Майже дві третини жителів Молдови виступають за нейтралітет своєї країни, прихильники євроінтеграції - в меншості.

Про це свідчать результати соціо-політичного барометра IMAS, які є в розпорядженні "Європейської правди".

Згідно з опитуванням, лише 34% респондентів віддають перевагу європейській інтеграції.

Натомість за нейтралітет Молдови виступають 64% опитаних. Решта не визначилися з відповіддю, або не стали відповідати.

Крім того, молдован запитали, коли на їх думку, Молдова стане членом ЄС.

37% вважають, що цього ніколи не станеться. 29% дотримуються думки, що це станеться до 2030 року, ще 21% респондентів думає, що до 2030 року Молдова в ЄС не вступить. 13% не визначилися з відповіддю, або не стали відповідати.

Також жителів Молдови запитали щодо зовнішньої політики їх країни. Понад половина, 53%, вважають, що зовнішня політика Молдови має бути збалансованою, з орієнтацією як на Росію, так і на Європу. Проєвропейську орієнтацію підтримують 27% опитаних, проросійську - 12%, 3% вважають, що зовнішня політика повинна прямувати на возз'єднання з Румунією.

Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові відбувся конституційний референдум про європейську інтеграцію. За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%.

У голосуванні взяли участь 1 531 392 виборці. Із загальної кількості 1 488 874 дійсних голосів, 749 719 виборців проголосували за внесення євроінтеграції до конституції, 739 155 - проти.