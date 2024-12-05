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Трамп хоче призначити радником із торгівлі Пітера Наварро, головою НАСА - мільярдера Джареда Айзекмана
13:18 05.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Пітера Наварро, який під час його першого президентського терміну обіймав посаду радника з питань торгівлі, старшим радником з торгівлі та виробництва.
Також Трамп повідомив, що має намір призначити мільярдера, льотчика і космонавта Джареда Айзекмана головою НАСА.
"Пристрасть Джареда до космосу, досвід астронавта і прагнення розширювати межі досліджень, розкривати таємниці Всесвіту і розвивати нову космічну економіку роблять його ідеальним кандидатом на пост глави НАСА в нову сміливу еру", - заявив Трамп.
Він також має намір призначити бізнесмена Адама Белера спецпредставником із проблеми заручників.
"Я радий оголосити, що Адам Белер буде спеціальним представником президента у справах заручників в особистому ранзі посла", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Трамп нагадав, що минулого його президентського терміну Белер був провідним переговірником за авраамськими угодами - серією договорів щодо нормалізації відносин Ізраїлю з низкою арабських країн, укладених у 2020-2021 роках.
"Адам буде невпинно працювати, щоб повернути наших великих американських громадян додому", - зазначив Трамп.
Раніше в грудні Трамп закликав палестинське угруповання ХАМАС звільнити всіх утримуваних у Секторі Гази заручників до свого офіційного вступу на посаду.
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