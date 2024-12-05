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АНАЛІТИКА

Трамп хоче призначити радником із торгівлі Пітера Наварро, головою НАСА - мільярдера Джареда Айзекмана

Трамп хоче призначити радником із торгівлі Пітера Наварро, головою НАСА - мільярдера Джареда Айзекмана

 

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Пітера Наварро, який під час його першого президентського терміну обіймав посаду радника з питань торгівлі, старшим радником з торгівлі та виробництва.

Також Трамп повідомив, що має намір призначити мільярдера, льотчика і космонавта Джареда Айзекмана головою НАСА.

"Пристрасть Джареда до космосу, досвід астронавта і прагнення розширювати межі досліджень, розкривати таємниці Всесвіту і розвивати нову космічну економіку роблять його ідеальним кандидатом на пост глави НАСА в нову сміливу еру", - заявив Трамп.

Трамп хоче призначити радником із торгівлі Пітера Наварро, головою НАСА - мільярдера Джареда Айзекмана

 У березні 2022 року Джаред Айзекман особисто привіз зі США допомогу для українських військових.

Він також має намір призначити бізнесмена Адама Белера спецпредставником із проблеми заручників.

"Я радий оголосити, що Адам Белер буде спеціальним представником президента у справах заручників в особистому ранзі посла", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп нагадав, що минулого його президентського терміну Белер був провідним переговірником за авраамськими угодами - серією договорів щодо нормалізації відносин Ізраїлю з низкою арабських країн, укладених у 2020-2021 роках.

"Адам буде невпинно працювати, щоб повернути наших великих американських громадян додому", - зазначив Трамп.

Раніше в грудні Трамп закликав палестинське угруповання ХАМАС звільнити всіх утримуваних у Секторі Гази заручників до свого офіційного вступу на посаду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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