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Глава Міноборони Німеччини: РФ збільшує свою присутність у Балтійському морі
12:13 05.12.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже деякий час збільшує свою присутність у Балтійському морі.
Заяву німецького міністра наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".
За словами Пісторіуса, присутність російського військово-морського флоту і цивільних кораблів в Балтійському морі значно зросла. Час від часу тут також присутній китайський флот.
"Це свідчить про стратегічну важливість Балтійського моря для багатьох, особливо для Росії та Китаю, зокрема й у плані обходу санкцій", - сказав він в ефірі радіо Deutschlandfunk.
Очільник німецького оборонного відомства додав, що Росія неодноразово демонструвала провокаційну поведінку, знайому нам ще з часів холодної війни.
"У нас неодноразово були інциденти в Балтійському морі, які призводили до попереджувальних пострілів у повітря, попереджувальних пострілів у воду", - сказав він.
Пісторіус порівняв цю поведінку з інцидентами, коли російські винищувачі літали над країнами Балтії без розпізнавальних знаків, щоб перевірити, як відреагує НАТО.
Напередодні ЗМІ повідомили про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.
Однак речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати цю інформацію.
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