Глава Міноборони Німеччини: РФ збільшує свою присутність у Балтійському морі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже деякий час збільшує свою присутність у Балтійському морі.

Заяву німецького міністра наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, присутність російського військово-морського флоту і цивільних кораблів в Балтійському морі значно зросла. Час від часу тут також присутній китайський флот.

"Це свідчить про стратегічну важливість Балтійського моря для багатьох, особливо для Росії та Китаю, зокрема й у плані обходу санкцій", - сказав він в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Очільник німецького оборонного відомства додав, що Росія неодноразово демонструвала провокаційну поведінку, знайому нам ще з часів холодної війни.

"У нас неодноразово були інциденти в Балтійському морі, які призводили до попереджувальних пострілів у повітря, попереджувальних пострілів у воду", - сказав він.

Пісторіус порівняв цю поведінку з інцидентами, коли російські винищувачі літали над країнами Балтії без розпізнавальних знаків, щоб перевірити, як відреагує НАТО.

Напередодні ЗМІ повідомили про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.

Однак речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати цю інформацію.