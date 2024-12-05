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Дональд Трамп офіційно обрав Пола Аткінса кандидатом на посаду голови SEC
12:03 05.12.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив кандидатуру Пола Аткінса як майбутнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це він повідомив у своїй мережі Truth Social 4 грудня 2024 року.
Трамп зазначив, що Аткінс підтримує інновації та повʼязані з ними ринки, а також зазначив, що останній має досвід роботи в галузі цифрових активів.
«Він [Пол Аткінс] визнає, що віртуальні активи та інші інновації зроблять Америку потужнішою, ніж будь-коли», - вважає Трамп.
На тлі інформації про номінування Аткінса голови SEC біткоїн досяг рекордної ціни в $104 088. На момент написання статті перша криптовалюта торгується за ціною понад $102 600.
Нагадаємо, що Пол Аткінс був одним з головних претендентів на посаду голови SEC. Однак преса повідомляла, що передбачуваний обсяг робіт міг стати причиною відмови останнього від запропонованої посади.
Аткінс відомий підтримкою галузі цифрових активів та фінтех-компаній на відміну від нинішнього керівника Комісії Гері Генслера. Останній раніше оголосив, що піде у відставку в день інавгурації Трампа, 20 січня 2025 року.
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