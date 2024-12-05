ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein

Євросоюз планує посилити регулювання азійських інтернет-магазинів Temu та Shein. Єврокомісія розглядає можливість запровадження нового податку на цифрову торгівлю та адміністративного збору за обробку кожного відправлення. Про це повідомляє Financial Times.

Європейський комісар з торгівлі Марош Шефчович повідомив, що цього року до ЄС надійшло близько 4 мільярдів посилок - майже втричі більше, ніж у 2022 році. Більшість із них не перевищує митного порогу в 150 євро, через що вони не проходять перевірку, що сприяє зростанню імпорту небезпечних товарів, зокрема токсичних іграшок.

Інтернет-магазини у Європі не спроможні скласти конкуренцію китайським гігантам через необхідність дотримання стандартів ЄС. Це тягне за собою більші виробничі витрати, а отже і вищі ціни на товар.

Європейська виконавча влада запропонувала скасувати поріг у 150 євро, нижче якого посилки звільнені від митних зборів. Однак це може ще більше перевантажити митні служби, які й так працюють на межі можливостей. Наприклад, амстердамський аеропорт Схіпхол і порт Роттердама разом обробляють 3,5 мільйона посилок щодня, що дорівнює 40 посилкам на секунду.

Розмір адміністративного збору за обробку поки не визначено, але він стосуватиметься всіх онлайн-магазинів, що доставляють товари до ЄС із країн за межами союзу. Наприклад, американська Amazon не підпадатиме під ці заходи, оскільки працює з продавцями, які базуються в Європі.

Податок на доходи платформ електронної комерції, який поширюватиметься на підприємства ЄС і іноземні компанії, потребуватиме затвердження 27 країнами-членами блоку. Експерти вважають, що це може зашкодити диджиталізації європейського бізнесу.

"Електронна комерція буде ключовим пріоритетом мандата комісії, зокрема, посилення заходів щодо запобігання потрапляння на ринок ЄС продукції, що не відповідає вимогам блоку", - заявник представник комісії.

Китайські майданчики Temu та Shein відреагували та заявили, що підтримають зміни Єврокомісії.