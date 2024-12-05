Блінкен не виключив додаткових санкцій проти Грузії

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи останні події в Грузії, де кілька днів поспіль силовики жорстко розганяли протестувальників, не виключив запровадження додаткових санкцій.

Заяву Блінкена публікує пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що США рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії, і а також євроатлантичні прагнення грузинського народу.

"Сполучені Штати рішуче засуджують жорстоке і невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" щодо грузинських громадян, демонстрантів, представників ЗМІ та опозиційних діячів", - підкреслив він.

Блінкен закликав "Грузинську мрію" "припинити свою репресивну тактику", зокрема з використанням безпідставних затримань і фізичного насильства.

Держсекретар також висловив стурбованість повідомленнями про серйозні травми, отримані людьми від рук правоохоронних органів.

"Ті, хто був затриманий за здійснення своїх прав людини на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, мають бути негайно звільнені, а посадові особи, винні в незаконному застосуванні сили, мають бути притягнуті до повної відповідальності", - зазначив він.

Блінкен додав, що крім продовження раніше всеосяжного огляду двостороннього співробітництва, "Сполучені Штати готуються використати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, включно з додатковими санкціями".