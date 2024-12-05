Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Блінкен не виключив додаткових санкцій проти Грузії
10:15 05.12.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи останні події в Грузії, де кілька днів поспіль силовики жорстко розганяли протестувальників, не виключив запровадження додаткових санкцій.
Заяву Блінкена публікує пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що США рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії, і а також євроатлантичні прагнення грузинського народу.
"Сполучені Штати рішуче засуджують жорстоке і невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" щодо грузинських громадян, демонстрантів, представників ЗМІ та опозиційних діячів", - підкреслив він.
Блінкен закликав "Грузинську мрію" "припинити свою репресивну тактику", зокрема з використанням безпідставних затримань і фізичного насильства.
Держсекретар також висловив стурбованість повідомленнями про серйозні травми, отримані людьми від рук правоохоронних органів.
"Ті, хто був затриманий за здійснення своїх прав людини на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, мають бути негайно звільнені, а посадові особи, винні в незаконному застосуванні сили, мають бути притягнуті до повної відповідальності", - зазначив він.
Блінкен додав, що крім продовження раніше всеосяжного огляду двостороннього співробітництва, "Сполучені Штати готуються використати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, включно з додатковими санкціями".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Воєнний стан у Південній Кореї: розпочато розслідування
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Санкції працюють: В уряді Росії визнали зрив плану виробництва двигунів для літаків
|«Кредити та лізинг недоступні»: Росія зіткнулася з обвальним падінням виробництва сільськогосподарської техніки
|64% жителів Молдови виступають за нейтралітет країни, за євроінтеграцію – лише 34%
Бізнес
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку