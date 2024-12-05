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ЗМІ: Посли ЄС не домовились продовжити переговори про вступ Сербії
09:43 05.12.2024 |
Постійні представники Європейського Союзу не можуть домовитись про відкриття кластера 3 у переговорах про вступ Сербії до ЄС - третя зустріч з цього питання завершилась безрезультатно.
Про це повідомив сербський мовник РТС із посиланням на "дипломатичні джерела", пише "Європейська правда".
За інформацією мовника, проти відкриття нового кластеру в переговорах Сербії про вступ виступають, як і раніше, країни Балтії та Скандинавії, Нідерланди та Хорватія.
Серед причин вони вказують невідповідність зовнішньої політики Белграда політиці ЄС, "нечіткі геополітичні зобов'язання", проблеми з верховенством права та відносини з Косовом.
Натомість прихильники подальшого руху Сербії в ЄС, серед яких і Угорщина, що головує в Раді Євросоюзу, вказують на висновок Єврокомісії, згідно з яким Белград відповідає технічним критеріям для відкриття кластера.
Рішення про відкриття кластера держави ЄС мають узгодити до міжурядової конференції, яка відбудеться 16-20 грудня.
За даними РТС, у ЄС обговорюють можливість проведення "політичної" міжурядової конференції, де делегації Сербії та ЄС обміняються політичними посланнями, а відкриття кластеру перенесуть на перший квартал 2025 року.
Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, але її євроінтеграційний шлях загальмував через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв'язків із Росією і Китаєм, надто - через відмову приєднуватись до санкцій через повномасштабну російську агресію проти України.
При цьому сербська влада й далі декларує прагнення до євроінтеграції.
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