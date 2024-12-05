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США викрили нову мережу відмивання грошей для російської еліти
09:11 05.12.2024 |
Міністерство фінансів США у середу, 4 грудня, запровадило санкції проти осіб, пов'язаних із TGR Group - міжнародною мережею компаній та працівників, що сприяли обходу санкцій в інтересах російської еліти.
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, пише "Європейська правда".
Мінфін США стверджує, що TGR Group - це розгалужена мережа з ухилення від санкцій та відмивання грошей, яка працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів.
Ця мережа, підконтрольна громадянину України Георгію Россі, пропонує клієнтам такі послуги, як відмивання коштів, обмін готівки на криптовалюту й навпаки, приховування джерела походження коштів тощо.
Для підтримки своєї незаконної діяльності TGR Group залучила інші компанії, наприклад Smart Group на чолі з підсанкційною росіянкою Єкатериною Ждановою.
Окрім Россі, під нові санкції США потрапили повʼязані з TGR Group росіянка Єлена Чіркінян та латвієць Андрейс Браденс, а також компанії TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) та Pullman Global Solutions (США).
Крім того, Мінфін США вніс до чорного списку росіянина Хаджі-Мурата Магомедова та Нікіту Краснова, які допомагали згаданій раніше Ждановій із відмивання готівки підсанкційної російської еліти.
"За допомогою TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема, забезпечені доларами США стейблкоіни, щоб уникнути американських і міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе і Кремль", - заявив виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.
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