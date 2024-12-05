Герасимов дзвонив голові Об'єднаного комітету начальників штабів США минулого тижня, - NYT

Голова Генштабу РФ Валерій Герасимов провів телефонну розмову із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Дзвінок відбувся тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Рідкісний телефонний дзвінок між сторонами було проведено минулої середи, а саме: за день до Дня подяки і водночас через шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності нібито у відповідь на використання нашою країною американської та британської зброї для ударів по РФ.

Під час розмови Герасимов повідомив Чарльзу, що запуск балістичної ракети "Орєшнік" був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні бити ракетами ATACMS по військових об'єктах усередині території Росії.

Прессекретар генерала Брауна капітан Джереал Дорсі заявив журналістам, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь".

Він додав, що двоє чоловіків "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи продовження конфлікту в Україні".

Нагадаємо, днями видання Bloomberg писало, що деякі члени блоку НАТО почали розглядати сценарії припинення війни Росії проти України. Більшість із них схиляється до варіанту переговорів.