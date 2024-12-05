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АНАЛІТИКА

Росія передає до КНДР ядерні технології в обмін на військових, - генсек НАТО

 

Російська Федерація передає Північній Кореї ракетні та ядерні програми. В обмін РФ отримує солдатів з КНДР.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, зростаюче зближення Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану підкреслює глобальний характер загроз, з якими невдовзі зіткнеться НАТО.

"В обмін на війська і зброю Росія надає Північній Кореї підтримку її ракетної і ядерної програм. Такий розвиток подій може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам," - заявив Рютте.

На його думку, вторгнення Росії в Україну загрожує всім. Саме тому і Європа і Північна Америка, і інші партнери, повинні об'єднатись.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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