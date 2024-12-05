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Росія передає до КНДР ядерні технології в обмін на військових, - генсек НАТО
23:53 04.12.2024 |
Російська Федерація передає Північній Кореї ракетні та ядерні програми. В обмін РФ отримує солдатів з КНДР.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
За його словами, зростаюче зближення Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану підкреслює глобальний характер загроз, з якими невдовзі зіткнеться НАТО.
"В обмін на війська і зброю Росія надає Північній Кореї підтримку її ракетної і ядерної програм. Такий розвиток подій може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам," - заявив Рютте.
На його думку, вторгнення Росії в Україну загрожує всім. Саме тому і Європа і Північна Америка, і інші партнери, повинні об'єднатись.
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