Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доходи Росії від продажу нафти падають другий місяць поспіль - Bloomberg
23:35 04.12.2024 |
Доходи Кремля від продажу нафти падають другий місяць поспіль через зниження цін на російську нафту.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих у середу даних міністерства фінансів РФ, нафтові податки, які є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.
Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.
Міністерство фінансів Росії розрахувало податкову базу на цей місяць, виходячи з ціни в $64,72 за барель Urals - основної експортної суміші країни - що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.
Загальні доходи Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% всіх доходів нафтової галузі, впали на 17% до 801,7 млрд рублів, як показують розрахунки Bloomberg.
«Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року», - йдеться в матеріалі.
Центробанк РФ заявив, що ціни на нафту є прийнятними, проте зниження вартості нафти нижче 60 доларів за барель може «створити ускладнення для економіки та фінансових ринків», йдеться у звіті про фінансову стабільність.
Альянс ОПЕК+, де Росія є одним з фактичних лідерів, у четвер завершить розробку планів щодо політики видобутку на перші місяці 2025 року. За даними видання, поки що пропозиція відкласти повернення певних обсягів на три місяці не викликала спротиву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Україна розширила виробництво ракет «Нептун», а «Паляниця» вийшла в серію
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Росія передає до КНДР ядерні технології в обмін на військових, - генсек НАТО
|Рютте очікує, що новий центр НАТО для допомоги Україні запрацює до кінця року
|Доходи Росії від продажу нафти падають другий місяць поспіль - Bloomberg
|Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції
|Проросійська хунта Нігеру відібрала урановий бізнес у французької Orano
Бізнес
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде