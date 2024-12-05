Доходи Росії від продажу нафти падають другий місяць поспіль - Bloomberg

Доходи Кремля від продажу нафти падають другий місяць поспіль через зниження цін на російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих у середу даних міністерства фінансів РФ, нафтові податки, які є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.

Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.

Міністерство фінансів Росії розрахувало податкову базу на цей місяць, виходячи з ціни в $64,72 за барель Urals - основної експортної суміші країни - що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.

Загальні доходи Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% всіх доходів нафтової галузі, впали на 17% до 801,7 млрд рублів, як показують розрахунки Bloomberg.

«Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року», - йдеться в матеріалі.

Центробанк РФ заявив, що ціни на нафту є прийнятними, проте зниження вартості нафти нижче 60 доларів за барель може «створити ускладнення для економіки та фінансових ринків», йдеться у звіті про фінансову стабільність.

Альянс ОПЕК+, де Росія є одним з фактичних лідерів, у четвер завершить розробку планів щодо політики видобутку на перші місяці 2025 року. За даними видання, поки що пропозиція відкласти повернення певних обсягів на три місяці не викликала спротиву.