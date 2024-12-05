Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції

Перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко розпочала робочий візит до США із зустрічі з американським бізнесом щодо залучення інвесторів на український ринок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.

"Мали дуже продуктивну зустріч з представниками компаній BlackRock, Citi, Bayer, Logistics Plus, PwC, Bank of America, Baker Hughes, Siguler Guff та іншими. Низка з них уже працюють в Україні, сплачують податки та забезпечують роботою тисячі людей, інші - розглядають таку можливість", - зазначила Свириденко.

За її словами, американський бізнес найбільше зацікавлений в інвестиціях у розвиток виробництва в Україні, енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, критичні матеріали, диджиталізацію та розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.

Для виходу на український ринок та інвестування американський бізнес прагне бачити передбачуваність державної політики України, зниження адміністративних бар'єрів та інструменти зменшення ризиків. По кожному з цих пунктів, запевнила віцепрем'єрка, вже є напрацювання.

«Обговорили конкретні плани партнерів, зокрема у розрізі енергетичних й логістичних проєктів. Відзначили активну зацікавленість у приватизаційних процесах, державно-приватному партнерстві та загалом поглибленні діалогу як через Business Advisory Council, так і в межах Ukraine Recovery Conference», - додала Свириденко.