Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції

Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції

 

Перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко розпочала робочий візит до США із зустрічі з американським бізнесом щодо залучення інвесторів на український ринок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.

Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції

 

"Мали дуже продуктивну зустріч з представниками компаній BlackRock, Citi, Bayer, Logistics Plus, PwC, Bank of America, Baker Hughes, Siguler Guff та іншими. Низка з них уже працюють в Україні, сплачують податки та забезпечують роботою тисячі людей, інші - розглядають таку можливість", - зазначила Свириденко.

За її словами, американський бізнес найбільше зацікавлений в інвестиціях у розвиток виробництва в Україні, енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, критичні матеріали, диджиталізацію та розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.

Для виходу на український ринок та інвестування американський бізнес прагне бачити передбачуваність державної політики України, зниження адміністративних бар'єрів та інструменти зменшення ризиків. По кожному з цих пунктів, запевнила віцепрем'єрка, вже є напрацювання.

«Обговорили конкретні плани партнерів, зокрема у розрізі енергетичних й логістичних проєктів. Відзначили активну зацікавленість у приватизаційних процесах, державно-приватному партнерстві та загалом поглибленні діалогу як через Business Advisory Council, так і в межах Ukraine Recovery Conference», - додала Свириденко.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес