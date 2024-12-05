Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 01:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції
23:18 04.12.2024 |
Перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко розпочала робочий візит до США із зустрічі з американським бізнесом щодо залучення інвесторів на український ринок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.
"Мали дуже продуктивну зустріч з представниками компаній BlackRock, Citi, Bayer, Logistics Plus, PwC, Bank of America, Baker Hughes, Siguler Guff та іншими. Низка з них уже працюють в Україні, сплачують податки та забезпечують роботою тисячі людей, інші - розглядають таку можливість", - зазначила Свириденко.
За її словами, американський бізнес найбільше зацікавлений в інвестиціях у розвиток виробництва в Україні, енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, критичні матеріали, диджиталізацію та розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.
Для виходу на український ринок та інвестування американський бізнес прагне бачити передбачуваність державної політики України, зниження адміністративних бар'єрів та інструменти зменшення ризиків. По кожному з цих пунктів, запевнила віцепрем'єрка, вже є напрацювання.
«Обговорили конкретні плани партнерів, зокрема у розрізі енергетичних й логістичних проєктів. Відзначили активну зацікавленість у приватизаційних процесах, державно-приватному партнерстві та загалом поглибленні діалогу як через Business Advisory Council, так і в межах Ukraine Recovery Conference», - додала Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Україна розширила виробництво ракет «Нептун», а «Паляниця» вийшла в серію
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Росія передає до КНДР ядерні технології в обмін на військових, - генсек НАТО
|Рютте очікує, що новий центр НАТО для допомоги Україні запрацює до кінця року
|Доходи Росії від продажу нафти падають другий місяць поспіль - Bloomberg
|Свириденко у США зустрілася із представниками міжнародних компаній - говорили про інвестиції
|Проросійська хунта Нігеру відібрала урановий бізнес у французької Orano
Бізнес
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде