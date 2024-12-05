Проросійська хунта Нігеру відібрала урановий бізнес у французької Orano

Французька Orano підтвердила, що втратила операційний контроль над дочірньою компанією Somair, яка видобуває уран у Нігері. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 грудня.

Протягом кількох місяців Orano попереджала про втручання, якого зазнавала група в управлінні Somair, де вона є мажоритарним акціонером та оператором у Нігері.

Тепер у компанії підтвердили, що влада Нігеру взяла на себе операційний контроль над компанією.

В Orano зазначили, що представники Нігеру підтвердили відмову від експорту урану.

Раніше Orano не могла вивезти видобуту сировину із країни. Загалом на Somair заблоковано 1050 тонн уранового концентрату із запасів 2023 та 2024 років, або майже половина середньорічного виробництва на об'єкті.

Група вже завершила першу половину 2024 року в мінусі зі збитком у 133 млн євро через труднощі, пов'язані з її гірничодобувною діяльністю в Нігері.

Французька Orano видобуває уран на півночі Нігеру з 1971 року. В цій африканській країні працювали три її дочірні компанії - Somair, Cominak (розроблення родовищ припинили 2021 року) та Imouraren.

У червні Нігер відкликав у Orano дозвіл на експлуатацію Imouraren, одного з найбільших родовищ урану у світі, запаси якого оцінюються у 200 000 тонн. Його експлуатація мала розпочатися у 2028 році.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового виробництва уранових шахт.

Підприємства Європейського Союзу залежали від Нігеру приблизно на чверть своїх постачань урану у 2022 році.

Хунта, яка прийшла до влади в Нігері внаслідок військового перевороту в липні 2023 року, неодноразово заявляла, що хоче ретельно переглянути систему експлуатації надр на його території іноземними компаніями.

Держпереворот у Нігері частково призвів до того, що ціни на уран зросли до 17-річного максимуму.