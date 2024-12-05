«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix

Європейська влада заблокувала платформу для обміну зашифрованими повідомленнями Matrix, "створену злочинцями для злочинців". Про це повідомляє Європейське поліційне управління (Європол).

Платформа для обміну повідомленнями була виявлена нідерландською владою під час обшуку телефону злочинця, засудженого за вбивство голландського журналіста у 2021 році.

Згідно з повідомленнями, перехопленими правоохоронними органами, платформа пов'язана із серйозними злочинами, включно із міжнародним наркотрафіком, торгівлею зброєю та відмиванням грошей.

Зазначається, що інфраструктура Matrix, ймовірно, була складнішою, ніж у інших месенджерів, бо мала 40 серверів у кількох країнах, зокрема у Франції та Німеччині.

Правоохоронні органи протягом трьох місяців відстежували платформу і за цей час перехопили понад два мільйони повідомлень, що надходили 33 різними мовами.

Європол за підтримки Євроюсту та інших європейських органів ініціював ліквідацію сайту. Після блокування платформи влада використала зібрану інформацію для переслідування злочинців, що призвело до арештів у Франції та Іспанії, а також обшуків у Нідерландах і Литві.