США заявили про посилення санкцій проти «тіньового» нафтового флоту Ірану

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила новий пакет санкцій проти 35 організацій і суден. Вони, за даними Міністерства фінансів США, беруть участь у транспортуванні нелегальної іранської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що цей крок доповнює санкції, введені в жовтні, і є відповіддю на зростаючу ядерну загрозу з боку Ірану та його атаки на Ізраїль.

Нові обмеження спрямовані на ключові економічні сектори Ірану, щоб позбавити уряд ресурсів для фінансування ядерної програми, виробництва ракет, дронів та підтримки терористичних угруповань у регіоні.

Зазначається, що санкції забороняють американським фізичним і юридичним особам вести справи з підсанкційними компаніями та заморожують їхні активи в США.

Серед підсанкційних суден - танкери різного класу, які транспортують нафту з Ірану та інших країн. Наприклад:

* Suezmax Min Hang, який завантажив нафту марки Urals у Росії та спрямував курс до Єгипту.

* VLCC Phonix, який доставляв вантаж до китайського порту Річжао.

* Aframax Vesna, який планував завантаження російської нафти ESPO Blend у порту Козьміно.

Також відомо, що частина танкерів перебуває на якорі біля Малайзії або віддаляється з Африки після завантаження сирої нафти, зокрема судно Bertha.

Таким чином, США прагнуть зруйнувати "тіньовий" нафтовий флот Ірану, який приносить доходи, спрямовані на розвиток військових технологій і підтримку регіональної дестабілізації.

"Ми використовуватимемо всі доступні інструменти для припинення цієї незаконної діяльності", - заявив заступник міністра фінансів Бредлі Сміт.