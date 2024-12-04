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США заявили про посилення санкцій проти «тіньового» нафтового флоту Ірану
16:48 04.12.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила новий пакет санкцій проти 35 організацій і суден. Вони, за даними Міністерства фінансів США, беруть участь у транспортуванні нелегальної іранської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Повідомляється, що цей крок доповнює санкції, введені в жовтні, і є відповіддю на зростаючу ядерну загрозу з боку Ірану та його атаки на Ізраїль.
Нові обмеження спрямовані на ключові економічні сектори Ірану, щоб позбавити уряд ресурсів для фінансування ядерної програми, виробництва ракет, дронів та підтримки терористичних угруповань у регіоні.
Зазначається, що санкції забороняють американським фізичним і юридичним особам вести справи з підсанкційними компаніями та заморожують їхні активи в США.
Серед підсанкційних суден - танкери різного класу, які транспортують нафту з Ірану та інших країн. Наприклад:
* Suezmax Min Hang, який завантажив нафту марки Urals у Росії та спрямував курс до Єгипту.
* VLCC Phonix, який доставляв вантаж до китайського порту Річжао.
* Aframax Vesna, який планував завантаження російської нафти ESPO Blend у порту Козьміно.
Також відомо, що частина танкерів перебуває на якорі біля Малайзії або віддаляється з Африки після завантаження сирої нафти, зокрема судно Bertha.
Таким чином, США прагнуть зруйнувати "тіньовий" нафтовий флот Ірану, який приносить доходи, спрямовані на розвиток військових технологій і підтримку регіональної дестабілізації.
"Ми використовуватимемо всі доступні інструменти для припинення цієї незаконної діяльності", - заявив заступник міністра фінансів Бредлі Сміт.
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