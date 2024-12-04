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Російський корабель обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Німеччини в Балтійському морі, - ЗМІ
16:29 04.12.2024 |
Екіпаж російського корабля в Балтійському морі випустив сигнальні ракети по військовому вертольоту Бундесверу під час операції ВПС Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt та інформаційне агентство DPA.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила цей інцидент.
Як довідалося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, німецький вертоліт виконував розвідувальну місію, коли екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.
Деталі інциденту поки що залишаються нерозголошеними, включаючи причину використання сигнальних боєприпасів та точні дії російського екіпажу.
Бербок наголосила на необхідності посилення захисту критичної інфраструктури в регіоні через ризик гібридних атак з боку РФ.
За її словами, у Балтійському морі буде розширено патрулювання, зокрема для моніторингу трубопроводів і кабелів передачі даних.
Німецька дипломатка зазначила, що Балтійське море дедалі частіше використовується для обходу санкцій, накладених на Росію через її війну проти України.
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